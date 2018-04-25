Депутаты Ленобласти хотят расширить понятие «обманутый дольщик»

Заксобрание Ленобласти решило, что если человек вложился в строящуюся квартиру, но в итоге жильё не получил — он обманут. И не важно, какой договор он заключал — долевого строительства, инвестиционный, купли-продажи или другой. А значит, государство должно ему помогать. Об этом они написали министру строительства Михаилу Меню

«Сейчас есть приказ Минстроя , по которому в реестр пострадавших включают только тех, кто заключал договор по 214-му Федеральному закону, то есть дольщики, — объяснил депутат областного ЗакСа Андрей Лебедев . — Но договора-то были разные — и до, и после. Но суть их одна: в конце должна быть квартира. Однако одних признают пострадавшими, а других нет».

По мнению парламентариев, изменение приказа вполне в духе 214-ФЗ: он обязывает государство контролировать не только стройки, ведущиеся по этому закону, но и те же жилищно-строительные кооперативы. Это уже неоднократно подтверждалось судебными решениями.

«В Ленобласти пострадавших от неисполнения обязательств застройщиками — тысячи, — рассказал Лебедев. — В дорожной карте по обманутым дольщикам у нас 11 объектов, а на деле их за тридцать. Но по критериям приказа Минстроя включить их в дорожную карту нельзя. Это несправедливо. Поэтому мы просим дополнить критерии приказа положением, признающим пострадавшими тех, кто заключил иные договоры, связанные с привлечением денег для строительства многоквартирных домов, и чьи права были нарушены».