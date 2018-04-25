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Нотариальные удостоверения сделок с аварийным жильём могут освободить от госпошлин
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Нотариальные удостоверения сделок с аварийным жильём могут освободить от госпошлин 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Заксобрание Иркутской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить граждан от уплаты госпошлин за нотариальные действия в отношении сделок по отчуждению аварийного жилья. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Согласно законопроекту, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий освобождаются «физические лица — за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному нотариальному удостоверению, в отношении имущества, которое расположено в аварийном и подлежащем сносу доме».
Сейчас законом предусмотрено, что от уплаты такой пошлины за удостоверение сделок с аварийным жильем освобождаются несовершеннолетние, граждане, признанные ограниченно дееспособными, владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физлица, владеющие жильем совместно с несовершеннолетними и ограниченно дееспособными гражданами.
Как отмечают инициаторы законопроекта, жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в стране. Нехватка жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.
«Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию», — говорится в пояснительной записке.
При этом механизм переселения из аварийного жилищного фонда может быть различен. Если жилье находится в собственности у гражданина, оно может быть изъято у него путем выкупа, или ему могут предоставить взамен другое жилое помещение.
Действующее законодательство предусматривает, что сделки, связанные с правами на имущество, которые подлежат госрегистрации, должны быть нотариально удостоверены. Отмечается, что незаверенная у нотариуса сделка является несостоятельной, если её нотариальное удостоверение является обязательным.
В пояснительной записке указывается, что за удостоверение договоров у нотариуса взимается пошлина в размере 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей.
Авторы документа подчеркивают, что в условиях финансового кризиса для многих семей подобные расходы являются обременительными.
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