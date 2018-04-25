Нотариальные удостоверения сделок с аварийным жильём могут освободить от госпошлин

Заксобрание Иркутской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить граждан от уплаты госпошлин за нотариальные действия в отношении сделок по отчуждению аварийного жилья. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Согласно законопроекту, от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий освобождаются «физические лица — за удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному нотариальному удостоверению, в отношении имущества, которое расположено в аварийном и подлежащем сносу доме».

Сейчас законом предусмотрено, что от уплаты такой пошлины за удостоверение сделок с аварийным жильем освобождаются несовершеннолетние, граждане, признанные ограниченно дееспособными, владеющие жилыми помещениями на праве собственности, а также физлица, владеющие жильем совместно с несовершеннолетними и ограниченно дееспособными гражданами.

Как отмечают инициаторы законопроекта, жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в стране. Нехватка жилых помещений усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

«Проблема аварийного жилищного фонда — источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию», — говорится в пояснительной записке.

При этом механизм переселения из аварийного жилищного фонда может быть различен. Если жилье находится в собственности у гражданина, оно может быть изъято у него путем выкупа, или ему могут предоставить взамен другое жилое помещение.

Действующее законодательство предусматривает, что сделки, связанные с правами на имущество, которые подлежат госрегистрации, должны быть нотариально удостоверены. Отмечается, что незаверенная у нотариуса сделка является несостоятельной, если её нотариальное удостоверение является обязательным.

В пояснительной записке указывается, что за удостоверение договоров у нотариуса взимается пошлина в размере 0,5 процента суммы договора, но не менее 300 рублей и не более 20 тыс. рублей.

Авторы документа подчеркивают, что в условиях финансового кризиса для многих семей подобные расходы являются обременительными.