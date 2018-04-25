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Численность безработных в Москве в марте 2018 года снизилась на 13,5%
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Численность безработных в Москве в марте 2018 года снизилась на 13,5% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Количество официально зарегистрированных безработных в Москве по итогам марта 2018 года составило 29,1 тысячи человек, что на 13,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями, сообщается на сайте Мосгорстата.
На конец марта 2018 года, по данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, не имели занятий и активно искали работу 38,2 тысячи человек, из них 29,1 тысячи человек было официально признано безработными.
«Численность официально зарегистрированных безработных в марте по сравнению с февралем 2018 года уменьшилась на 1,7%, по сравнению с мартом 2017 года — на 13,5%», — отмечается в сообщении.
По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, численность незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу, по сравнению с февралем 2018 года уменьшилась на 3,5%, по сравнению с мартом 2017 года — на 18,1%.
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