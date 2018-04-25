Основные страховые сегменты в этом году покажут небольшой рост

Андрей Зернов. О том, как в этом году будут развиваться эти и другие сегменты страхового рынка, «РГ» рассказал председатель совета директоров САК «Энергогарант»

По итогам прошлого года сегменты страхования «не жизни» практически не росли — какая динамика с начала этого года? Какие сегменты растут и за счет чего?

Андрей Зернов: За счет роста количества выдаваемых ипотечных кредитов растут и премии по имуществу физических лиц и по страхованию от несчастного случая. За счет индексации цен в лечебных учреждениях растет рынок ДМС. Постепенно начинается оживление и на рынке страхования имущества юридических лиц, страхования добровольной ответственности и грузов. Объемы премии по обязательным видам страхования падают. Сборы страховой премии по автокаско в нашей компании за счет активной работы с корпоративными клиентами и автосалонами растут, но в целом на рынке ситуация обратная.

В этом году мы также ждем увеличения спроса на страхование строительно-монтажных рисков, но пока за первый квартал динамика и по этому виду страхования отрицательная.

Если говорить о числе заключаемых договоров страхования, то по большинству видов страхования мы видим их рост. Даже печальные события в Кемерово показали, что проникновение страхования в нашей стране значительно увеличилось — несколько крупных страховых компаний заявили о том, что страховали определенное имущество в пострадавшем торговом центре. В числе этих компаний была и наша.

К сожалению, дело не ограничилось пострадавшим имуществом — погибло большое количество людей. Часть из них (и дети, и взрослые) оказались застрахованными от несчастного случая, и возмещение, конечно же, будет выплачено их родителям и наследникам, но жизни погибших не вернешь.

Следует также отметить, что, к сожалению, ТЦ в Кемерово не был застрахован как единый объект, следовательно, не проводилась комплексная предстраховая экспертиза, которая бы могла заранее определить погрешности в системах пожарной безопасности и обязать страхователя навести порядок. Поэтому нам всем больше нужно уделять времени не только страхованию, но и превентивным мерам по предотвращению возможных трагедий.

ВСС выступил с предложениями введения новых видов страхования ответственности, чтобы хоть как-то защитить наших граждан и повысить контроль за состоянием объектов массового скопления людей. Мы надеемся, что законодатели поддержат эти инициативы.

Несмотря на все вышесказанное, на рост количества застрахованных объектов и договоров страхования, на страховом рынке продолжаются конкурентные войны и ставки страховой премии падают. Поэтому мы считаем, что, скорее всего, рынок страхования «не жизни» в этом году покажет небольшой рост (на несколько процентов).

В каско отмечались отрицательные темпы прироста премий — остается ли этот сегмент маржинальным и интересным страховщикам?

Андрей Зернов: Страхование каско по-прежнему интересно и для клиентов, и для страховщиков — конечно же, применение франшизы значительно сокращает премию по договору страхования. Но в нынешней ситуации, когда платежеспособный спрос очень слабый, применение франшизы — это, пожалуй, единственное средство обеспечить большинство граждан среднего достатка дешевым и доступным страховым продуктом по каско.

На страховом рынке продолжаются конкурентные войны, и ставки страховой премии падают

Насколько серьезным будет рост спроса на новые автомобили в 2018 году, сказать пока сложно, но, скорее всего, большого роста продаж ждать нам все-таки не стоит. И поэтому на рынке страхования каско в этом году мы ожидаем если уже не падение, как было в предыдущем году, то стагнацию.

В прошлом году был принят закон о телемедицине — стал ли он стимулом для сегмента ДМС? За счет чего сейчас развивается этот сегмент?

Андрей Зернов: Пока телемедицина не является каким-то стимулом для развития ДМС. Реально необходимым для любого пациента является наличие семейного доктора, который знает его особенности и ведет наблюдение за ним в течение многих лет. В этом случае, когда врач хорошо знает пациента, он и дистанционно может ему дать действительно достаточно обоснованные и полезные советы и рекомендации.

Если же врач видит пациента по телевизору первый раз в жизни и не имеет возможности ни провести какое-либо обследование, ни получить результаты тех или иных анализов, то полезность такой консультации будет намного ниже, чем при полноценном инструментальном обследовании пациента в условиях клиники.

Спрос на страхование ДМС был, есть и будет. В последние годы он только растет как среди физических, так и среди юридических лиц. Поэтому грамотно и разумно составленная программа страховой защиты с использованием всех возможных современных наработок (включая, конечно же, и телемедицину) помогает и страховщикам, и клиентам получить оптимальную по соотношению цена — качество страховую услугу.

Мы считаем, что для юридических лиц программы всегда должны быть только индивидуальными, для физических лиц все-таки рациональнее использовать наборы определенных более или менее типовых страховых услуг.

Как развивается сегмент ВЗР, есть ли спрос на страховки для путешествующих по России ? Отмечаете ли вы изменения спроса в этом сегменте по числу опций, за которые готовы платить клиенты? Есть ли кросс-продажи по клиентам ВЗР?

Андрей Зернов: В прошлом году количество зарубежных туристических поездок увеличилось, соответственно, увеличился и спрос на ВЗР. Путешествующие по России пока не часто покупают такие полисы, так как законодательных требований таких нет. Но все равно количество таких клиентов растет, количество возможных опций и вариантов покрытия также увеличивается. Пока каких-либо значимых кросс-продаж среди клиентов по ВЗР нет, но при хорошем качестве обслуживания в дальнейшем эти продажи будут нарастать.

Где вы сегодня видите источники расширения клиентской базы?

Андрей Зернов: За счет уходящих с рынка страховщиков мы усиливаем и будем в дальнейшем укреплять свои позиции и увеличивать количество своих клиентов.

Сейчас качество обслуживания решает все. Поэтому наша задача — быть лучшими на этом рынке, тогда и клиенты будут довольны, и страховая компания будет успешно расти и развиваться.