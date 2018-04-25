Страховщики развивают прямые каналы продаж

Через банки продается около 80 процентов полисов страхования жизни, а именно этот продукт обеспечил рост страхового рынка в целом в 2017 году. В первом полугодии 2018 года прирост будет не таким высоким, полагает Самиев. Однако проблемы с мисселингом (некорректные продажи. — Ред.) и доходностью в инвестиционном страховании жизни не означают перехода сегмента к стагнации, добавил эксперт.

Мировой страховой рынок, наоборот, переходит от агентских каналов дистрибуции к прямым продажам, в частности, онлайн. Стремительно развиваются в этом направлении страховщики Китая и Латинской Америки, отметил главный страховой эксперт компании McKinsey Сергей Крылов . В целом около 10-20 процентов страховок мире сегодня продаются онлайн. Клиенты все больше привыкают к покупкам в Интернете, к тому же такой канал продаж позволяет снизить цены на полисы.

Инвестиции в инновации и цифровизацию становятся приоритетом и для российских страховщиков. «В этом году мы приступаем к написанию новой пятилетней стратегии развития компании, и ключевое ее направление — создание цифрового страховщика», — рассказал генеральный директор «Абсолют Страхования» Дмитрий Руденко . К развитию ИТ-составляющей привлекают, в том числе, и стартапы. Чтобы выбрать лучшие, компания провела несколько мероприятий с Фондом развития интернет-инициатив ВШЭ . В прошлом году на рынок было выведено одно из новых ИТ-решений — виджеты. По словам заместителя генерального директора по розничному бизнесу «Абсолют Страхования» Андрея Бурлака, это удобный способ размещения калькуляторов на сайтах компании, которые позволяют легко рассчитать цену продуктов. В 2016 году был запущен новый сайт, на котором появилась возможность купить популярные страховые продукты.

Однако задача компании — опередить рынок, поэтому в «Абсолют Страховании» сегодня можно купить онлайн также полисы ипотечного страхования, страхования таунхаусов, страхования от несчастных случаев и полис страхования выезжающих за рубеж «Защита на миллион» (с покрытием 1 миллион долларов или 1 миллион евро, в зависимости от страны).

Большую долю в портфеле «Абсолют Страхования» занимает ДМС, поэтому компания заинтересована в развитии телемедицины. Благодаря совместному проекту с сервисом Doc+ владельцы полисов ДМС могут воспользоваться услугой «Мобильный доктор» и получить консультацию врача онлайн. Чтобы успешно развиваться на рынке, портфель страховых компаний должен быть сбалансированным. Поэтому важно развивать не только розничное, но и корпоративное направление. По мнению экспертов, есть большой потенциал в сегменте страхования коммерческой недвижимости — прошлый год и недавняя трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» показали, что риски при управлении такой недвижимостью плохо поддаются контролю. Под страховой защитой «Абсолют Страхования» находятся более 5 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости, рассказал заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу «Абсолют Страхования» Виктор Кривошеев . Это, например, сети магазинов "М. Видео" и Bosco, московские отели сети Holiday Inn и другие. В работе с такими объектами применяется комплексный подход — обязательный тщательный осмотр до заключения договора, отработка стресс-сценариев. " МЧС уже докладывает, что при проверках ТЦ более чем в 50 процентах вскрыты нарушения правил пожарной безопасности. Множество пожаров — прямое следствие этих нарушений. Думаю, что страхование ТЦ аналогично страхованию товарных запасов на складе встанет в ряд продуктов, которые не слишком нравятся страховщикам. Ставки страховой премии в этом сегменте должны пойти вверх. Мы ужесточаем андеррайтинговую политику, некоторым клиентам отказываем в предоставлении страхового покрытия из-за того, что качество рискозащищенности их объектов ниже среднего", — сказал Кривошеев.