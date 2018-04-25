Москвичка судится с квартирантами, которые считают себя наследниками ее мужа

Москвичку выселили из собственной квартиры, потому что ее муж якобы завещал ее мигрантам из Таджикистана , при условии, что они ухаживали за ним до конца жизни.

Это очень распространенная история — договор наследства по уходу за незнакомым человеком. Съемщики квартиры в одночасье стали ее полноправными хозяевами. Собственница квартиры Ольга уверена, что договор безвозмездного и бессрочного пользования ее покойному мужу дали подписать вместо согласия на регистрацию. Когда мужчины не стало, новые владельцы заявили свои права на трехкомнатную квартиру.

После двух лет разбирательств суд встал на сторону Ольги и постановил: квартиру передать вдове, прописанных детей выписать. Долг за коммунальные услуги в 140 тысяч квартиранты оплатили по решению суда. Казалось бы, история на этом должна закончиться, но почему-то бывшие съемщики до сих пор присылают обещания продолжения судов.

На протяжении десяти лет эту квартиру снимала семья мигрантов из Таджикистана. Глава семьи Султонбек Кулиев уверяет, что драгоценные квадратные метры неподалеку от центра Москвы он получил законно, а теперь его с детьми оставили на улице

Выходит, у Султонбека были свои договоренности с покойным супругом Ольги, о которых женщина не знала. Судя по всему, на эти вопросы еще предстоит повторно ответить судье. Правда, какой результат будет у нового процесса сказать сложно.