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Землю у фермеров предложили отбирать после года простоя
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На Алтае предложили отбирать землю у фермеров после года простоя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов сделал очень спорное заявление во время парламентских слушаний в Государственном университете по землеустройству в Москве. Он предложил изымать у собственника участки после первого года простоя.
Это предложение родилось далеко не на пустом месте. Текущей весной более десятка крестьянско-фермерских хозяйств в Мамонтовском районе отказались проводить посевную кампанию из-за неважного финансового положения — большой урожай прошлого угода обрушил цены на зерно. В проигрыше оказались все — и те, кто продал зерно по низким закупочным ценам, и те, кто придержал зерно в надежде на повышение цен.
Краевые власти фермерский бойкот истолковали по-своему: мол, большинство фермеров-отказников уходят из бизнеса из-за возраста. Однако председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края Александр Балаков считает, что мамонтовская история может повториться в ряде других районов.
По словам Серова, сельхозпроизводители выстраиваются в очередь за свободными участками. Поэтому предложил обойтись с отказниками жестко:
— Для этого необходимо установить, что участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке. При условии того, что в течение одного года его не использовали по целевому назначению или использовали с нарушением законодательства.
Позицию Серова раскритиковали по нескольким пунктам. Во-первых, говорят селяне, никто в очереди за землей не стоит, заброшенной земли немало. Во-вторых, такое решение проблемы может расчистить дорогу для рейдерского захвата сельхознаделов. Лидер алтайских фермеров Александр Балаков это предложение назвал "не очень хорошим". Не поддержал Серова и гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. "Если фермер временно выходит из производства, в этом нет ничего страшного. А попытка отобрать у него землю подрывает принципы частной собственности и рыночной экономики. Да и вообще лишает людей стимулов искать выход из сложившейся ситуации, — заявил он корреспонденту "РГ".
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