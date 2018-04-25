Землю у фермеров предложили отбирать после года простоя

На Алтае предложили отбирать землю у фермеров после года простоя

Вице-спикер Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов сделал очень спорное заявление во время парламентских слушаний в Государственном университете по землеустройству в Москве . Он предложил изымать у собственника участки после первого года простоя.

Это предложение родилось далеко не на пустом месте. Текущей весной более десятка крестьянско-фермерских хозяйств в Мамонтовском районе отказались проводить посевную кампанию из-за неважного финансового положения — большой урожай прошлого угода обрушил цены на зерно. В проигрыше оказались все — и те, кто продал зерно по низким закупочным ценам, и те, кто придержал зерно в надежде на повышение цен.

Краевые власти фермерский бойкот истолковали по-своему: мол, большинство фермеров-отказников уходят из бизнеса из-за возраста. Однако председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований края Александр Балаков считает, что мамонтовская история может повториться в ряде других районов.

По словам Серова, сельхозпроизводители выстраиваются в очередь за свободными участками. Поэтому предложил обойтись с отказниками жестко:

— Для этого необходимо установить, что участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке. При условии того, что в течение одного года его не использовали по целевому назначению или использовали с нарушением законодательства.