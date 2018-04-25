В Госдуме предложили расширить роль нотариата в сделках с недвижимостью

Специалисты обсуждают возвращение обязательного нотариального оформления сделок с недвижимостью, а также расширения списка электронных нотариальных действий. В среду эти вопросы были среди ключевых на V Конгрессе нотариусов Российской Федерации , прошедшем в Москве

"Нотариатом создана мощная электронная инфраструктура, обеспечивающая безопасность и сохранность юридически значимых действий, а также скорость и качество нотариальных услуг, — рассказал Павел Крашенинников . — В этой связи предстоит дальнейшее развитие правового регулирования в сфере нотариата и повышение его роли в защите прав и законных интересов граждан".

Он напомнил, что летом вступают в силу новые нормы Гражданского кодекса в части финансовых сделок. В закон вводится договор условного депонирования — эскроу.

Нотариусы смогут выполнять функции эскроу-агента, гарантируя интересы сторон такого договора. Проще говоря, нотариусы смогут выступать посредниками, защищающими обе стороны от обмана. Сначала нотариус примет деньги от покупателя недвижимости, потом проконтролирует, чтобы покупатель получил свой дом. После этого продавец сможет прийти за своими деньгами.

Эксперты обращают внимание, что обычно расчеты производятся через банковскую ячейку, но этот способ не так надежен, как хотелось бы. В последнее время участились сообщения о кражах денег из банковских ячеек. Например, в начале года в одном из московских банков из ячейки было похищено свыше 22 миллионов рублей.

"Небюджетный принцип работы нотариусов, заложенный в законе, позволил качественным образом поменять формат предоставления населению нотариальных услуг", — сказал Павел Крашенинников.

Он отметил, что граждане получили максимальный уровень комфорта и скорости обслуживания с применением современных информационных технологий, в режиме «одного окна», без очередей.

Новые технологии не отменяют необходимости усиленного контроля качества юридических действий, например, оформления недвижимости. «В рамках реализации программы по цифровой экономике Федеральная нотариальная палата также прорабатывает вопрос о расширении перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронном виде, — рассказал вчера президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик . — Подачу заявления в электронной форме можно применить в отношении исполнительной надписи, депозита нотариуса, обеспечения доказательств при осмотре веб-сайтов и других нотариальных действий».

Тарифы за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью были снижены почти в три раза

По его словам, сегодня нотариат — это единственный правовой институт, который несет полную имущественную ответственность за результаты своей деятельности. Помимо индивидуального страхования нотариуса и коллективного страхования нотариальной палаты с этого года начал полноценно функционировать и Компенсационный фонд ФНП. Тарифы за нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью были снижены почти в трехкратном размере.