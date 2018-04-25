Ресин предложил изменить организацию строительства храмов в Москве

"Ставку надо делать на управляющие компании. Именно управляющие компании, которые отвечают за весь комплекс работ, становятся главной опорой в реализации программы. Раньше эту функцию выполнял генподрядчик, но теперь времена изменились, многим компаниям приходится экономить на людских ресурсах и на производственной базе", — приводит пресс-служба слова Ресина.

Как указывается в пресс-релизе, советник мэра предлагает, чтобы управляющая компания отвечала за весь комплекс работ по возведению храмов, в том числе подбирала бы проектировщика, техзаказчика и подрядчиков.

В пресс-службе Ресина отметили РИА Недвижимость, что крупные генподрядчики более заинтересованы в крупных инфраструктурных проектах, чем в строительстве одного объекта, каким является храм.