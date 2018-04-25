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Власти назвали размер компенсаций пострадавшим от паводка жителям Воронежской области
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Власти назвали размер компенсаций пострадавшим от паводка жителям Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Максимальная выплата — 40 тыс. рублей. Размер компенсации, которую будут выплачивать пострадавшим от паводка жителям Воронежской области, будет варьироваться от 10 тыс. до 40 тыс. рублей. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил на выездном совещании в среду, 25 апреля. По словам врио губернатора, жителям Калача, которые больше всего пострадали от паводка, постараются «помочь по максимуму». Сумма выплаты будет зависеть от причинённого ущерба, но всё равно не будет превышать 40 тыс. рублей. По всем остальным населённым пунктам Воронежской области будет работать заявительный принцип. Если в Калаче на компенсацию могут рассчитывать все пострадавшие от паводка жители, то в других населённых пунктах выплаты получат только те жители, которые написали соответствующие заявления. Кроме того, власти намерены актуализировать возможную зону подтопления, в которой будет запрещено строительство жилья. Жителям домов, которые окажутся в этой зоне, вблизи рек, начиная с 2019 года не будут выплачивать компенсации. В текущем году они ещё могут рассчитывать на выплаты. — Мы всё отдаём отчёт, что часть домов, которые находятся в пойме реки Воронеж — там один метр напольного покрытия стоит 40 тыс. рублей. Но жители знали, на что шли. Если дома не будут застрахованы, то компенсации получать не будут, — резюмировал Александр Гусев. Дарья Крымова
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