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Многие пострадавшие от паводка жители Воронежской области перестанут получать компенсации
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Многие пострадавшие от паводка жители Воронежской области перестанут получать компенсации 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Выплат лишатся жители региона, дома которых находятся в водоохраной зоне. Владельцы домов, пострадавших от паводка, могут рассчитывать на компенсацию до 40 тыс. рублей. Об этом заявил глава региона. В Калаче всю такую затопленную недвижимость обследует специальная комиссия. Александр Гусев подчеркнул, что выплаты будут дифференцированными. Но договориться постараются со всеми владельцами подворий. В Новой Усмани подход к оценке ущерба будет другим. Там работают по заявительному принципу. А вот с 2019 года порядок изменится радикально. Те жители региона, которые заведомо строили дома в водоохраной зоне и не учли рисков, рассчитывать на компенсации уже не смогут. — Мы сейчас актуализируем возможную зону подтопления, в которой будет запрещено строительство жилья. И те строения, которые уже окажутся внутри этой зоны, если они не будут застрахованы, компенсации, начиная с будущего года получать не будут, — пояснил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.
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