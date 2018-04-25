Многие пострадавшие от паводка жители Воронежской области перестанут получать компенсации 

Выплат лишатся жители региона, дома которых находятся в водоохраной зоне. Владельцы домов, пострадавших от паводка, могут рассчитывать на компенсацию до 40 тыс. рублей. Об этом заявил глава региона. В Калаче всю такую затопленную недвижимость обследует специальная комиссия. Александр Гусев подчеркнул, что выплаты будут дифференцированными. Но договориться постараются со всеми владельцами подворий. В Новой Усмани подход к оценке ущерба будет другим. Там работают по заявительному принципу. А вот с 2019 года порядок изменится радикально. Те жители региона, которые заведомо строили дома в водоохраной зоне и не учли рисков, рассчитывать на компенсации уже не смогут. — Мы сейчас актуализируем возможную зону подтопления, в которой будет запрещено строительство жилья. И те строения, которые уже окажутся внутри этой зоны, если они не будут застрахованы, компенсации, начиная с будущего года получать не будут, — пояснил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.