Француза, сдавшего жилье террористам, осудили за угрозы бывшей сожительнице

ПАРИЖ, 25 апр — РИА Новости , Людмила Орищенко. Житель Франции Джавад Бендауд, сдававший жилье террористам и оправданный судом, в среду получил шесть месяцев тюрьмы условно за угрозы убийством своей бывшей сожительнице, сообщает телеканал BFMTV.

Приговор сопровождается испытательным сроков на два года, обязательством для осужденного работать или учиться, а также не входить в контакт с потерпевшей, которая является матерью его сына.

В феврале суд признал невиновным Бендауда, который сдал жильем двум террористам, причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года. Тогда суд установил, что Бендауд не знал об их планах, и освободил его.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии . Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.