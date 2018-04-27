Почти 90 новых объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца года

Почти 90 новых объектов здравоохранения планируется ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2018 г., сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области со ссылкой на главу ведомства Руслана Тагиева.

«В текущем году министерством строительного комплекса Московской области планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 89 новых учреждений здравоохранения», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

По словам главы ведомства, особое внимание в этом году будет уделено обеспечению шаговой доступности медицинской помощи на территории сельских поселений Подмосковья. «Эту задачу призвана решить программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Среди планируемых к вводу в эксплуатацию в этом году объектов 80 фельдшерско-акушерских пунктов», — пояснил Р. Тагиев.

В пресс-службе уточнили, что в новых ФАПах предусмотрены жилые помещения для проживания медицинских работников, что стимулирует приток кадров в сельские территории. Кроме того, в 2018 г. планируется завершить строительство семи поликлиник и двух стационаров. В их числе комплексная поликлиника на 600 посещений в смену и медицинский центр со станцией «скорой помощи» на два автомобиля в Балашихе , Егорьевская женская консультация, детская поликлиника в Апрелевке , комплексная поликлиника на 600 посещений в смену в Подольске , амбулаторно-поликлиническое учреждение в Шаховском районе. Также завершится реконструкция инфекционного здания Воскресенской районной больницы №2.

«Данные объекты возводятся в рамках областной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 гг.». В рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 гг. в Дубне строится лечебный корпус на 190 коек Дубненской городской больницы. Ввод данного объекта запланирован на декабрь 2018 г.», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем Р. Тагиев напомнил, что для повышения качества оказания медицинских услуг и создания комфортных условий лечения граждан за пять предшествующих лет в Подмосковье было построено и введено в эксплуатацию более 100 объектов здравоохранения.