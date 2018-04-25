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Более 100 объектов здравоохранения ввели в Подмосковье с 2014 года
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Более 100 объектов здравоохранения ввели в Подмосковье с 2014 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье с 2014 по 2017 год ввели в эксплуатацию свыше сотни объектов здравоохранения, в этом году планируется ввод семи поликлиник, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Депутаты Мособлдумы в среду обсудили программу строительства объектов здравоохранения в Подмосковье.
«С 2014 по 2017 год в Московской области введено 103 объекта здравоохранения, в этом году планируется ввести семь поликлиник, а в 2019 году — три поликлиники», — сообщил начальник управления капитального строительства министерства строительного комплекса Московской области Евгений Максименко.
Депутаты провели проверки строительства фельдшерско-акушерских пунктов и по итогам проверок выявилось значительное отставание в графике. Некоторые объекты 2016 и 2017 года не смогли ввести в эксплуатацию.
«Последние объезды я и мои коллеги совершили в начале апреля, они показали, что на некоторых объектах нет людей, вандалы начали бить окна, отламывать двери, портить имущество. В итоге готовность упала до 80%», — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.
Максименко отметил, что возникают проблемы с подрядчиками, и с ними будут проводить работу.
«Основные причины отставания от графика — это недоделки, позднее оформление контрактов, отсутствие возможности у заводов-поставщиков своевременной поставки материалов. Данные вопросы находятся у министерства на постоянном контроле. Сегодня у нас в программе 43 фельдшерско-акушерских пункта, которые должны быть введены по программе 2016 года. Сейчас они находятся в стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В мае-апреле разрешение получат 35 пунктов, в июне будет доделано шесть и в сентябре — два», — сказал он.
Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук рассказал о капитальном ремонте объектов здравоохранения и доложил о тех учреждениях здравоохранения, которые удалось отремонтировать, и назвал те, ремонт которых планируют осуществить.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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