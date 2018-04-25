103 объекта здравоохранения ввели в эксплуатацию в Подмосковье за три года

Выездное заседание по теме: Реализация государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья на 2014-2020 годы» в части строительства и капитального ремонта учреждений здравоохранения Московской области» прошел 25 апреля, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Начальник Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Подмосковья Евгений Максименко в своем докладе сообщил, что с 2014 по 2017 год в Московской области введено 103 объекта здравоохранения.

В текущем году планируется ввести 7 поликлиник. В 2019 году планируется ввести 3 поликлиники.

На заседании также обсудили строительство

фельдшерско-акушерских

пунктов. Депутаты Мособлдумы проверили строительство ФАПов. По итогам проверок выявили значительное отставание в графике. Были не введены в эксплуатацию объекты 2016 и 2017 года.

По словам Евгения Максименко, действительно возникают проблемы с подрядчиками и с ними будет проведена работа.

Основные причины отставания от графика это недоделки, позднее оформление контрактов, отсутствие возможности

заводов-поставщиков

своевременной поставки материалов. Данные вопросы находятся у Министерства на постоянном контроле. Сегодня у нас в программе 43 ФАПа, которые должны быть введены по программе 2016 года. Сейчас они находятся в стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию. В мае—апреле разрешение получат 35 ФАПов, в июне будет доделано 6 и в сентябре — 2 — Евгений Максименко, начальник Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Он добавил, что программе 2017 года осталось 35 ФАПов. Из них 31 будет закончен в мае, 3 в июне и один в сентябре.

Первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ющук рассказал о капитальном ремонте объектов здравоохранения.

С 2015 по 2017 год было отремонтировано 503 объекта. На эти цели было выделено 7 млрд рублей. В 2017 году ремонт проведен в 267 учреждениях. Из них:

91 взрослая больница

27 детских больниц

43 взрослых поликлиники

106 детских поликлиник