Библия по цене квартиры и дореволюционная энциклопедия: какие книжные сокровища продают жители Поморья

«Прибирался в старом доме и наткнулся» — с этих слов начались сразу несколько историй тех жителей Поморья, кто пытается продать на Avito редкие книги. Их стоимость человека, далекого от коллекционирования редких изданий, может привести в ужас — переваливает за миллион рублей. Редакция 29.ru изучила самые необычные и дорогие предложения продавцов книжных раритетов.

Самая немыслимая цена выставлена за «Священную историю Ветхого и Нового Завета». В объявлении значится цена — 2 млн 450 тысяч рублей. При этом заявитель обещает, что книга «принесет вселенское понимание жизни, а это дороже любых денег».

Это оригинальное издание 1793 года выпуска объявилось в доме в деревне Коряжемка. Житель Коряжмы Андрей, который и выставил книгу на продажу, рассказал, что приобрел тот дом еще в 1992 году, но лишь через несколько лет нашел в нем старые книги.

— До меня там жила школьная учительница. Я нашел и труды Ленина, и другие книги, но они никому не нужны. А вот эта Библия показалась интересной. Я понял, что она представляет историческую ценность — всё-таки 1793 год, сохранил её, — прокомментировал Андрей.

Оценку книги он не проводил. Ориентируясь на похожие объявления, задал цену. Сейчас он уже не горит желанием её продать: объявление висит на сайте уже несколько лет, но особого интереса к книге никто не проявляет.

— Это уже не та цена. Если человек реально заинтересуется, позвонит мне, предложит свою цену, то мы обсудим, скорее всего, я продам, — рассказал продавец.

Еще более раннее издание Библии, отпечатанное в 1786 году, выставил на продажу архангелогородец Евгений. Его запрос за книгу скромнее — 200 тысяч рублей. Этого «свидетеля» XVIII века Евгений около семи лет назад привез в Архангельск из дома своего деда в Ивано-Франковской области на Украине

— Лежала на чердаке на печи много лет — из-за этого одна сторона у нее подплавилась. Когда дедушка умер, я стал смотреть вещи его, которые хотелось бы забрать, чтобы они не пропали — дом выставили на продажу. Поскольку она лежит без дела, к ней никто никогда не обращается, я решил, что может какому-то коллекционеру она будет нужна больше, — рассказал Евгений.

Экспертной оценки книги он тоже не проводил, а цену в 200 тысяч рублей назначил сам.

Санкт-Петербурге. Признается, что возможно переоценил книгу, но продать за 50 тысяч рублей тоже не готов — она всё-таки достаточно старая и на древнерусском языке. Пока что серьезных предложений не поступало, но интересующиеся изданием периодически звонят — потенциальные покупатели чаще находятся в Москве

Еще одно дорогостоящее приобретение предлагает сделать архангелогородец Валерий. За 115 тысяч рублей он продает первое издание энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, издававшееся еще с 1890 по 1907 годы. Весь комплект он собрал сам еще в 1990-е годы.

Свою энциклопедическую коллекцию Валерий много лет собирал сам — Большей частью покупал не в Архангельске, а в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Бывал в разных местах и собирал. Сейчас продаю, потому что времена тяжелые, да и всё, что мне надо, я уже пролистал там за многие годы, — пояснил Валерий.

Правда, продать все книги он уже почти не надеется — у энциклопедии есть новые переиздания, а также электронная версия. Продать ему удалось только два дополнительных тома — они издавались самыми маленькими тиражами и до сих пор интересуют собирателей-коллекционеров.