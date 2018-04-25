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Губернатор Поморья Игорь Орлов огласил свои доходы
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Губернатор Поморья Игорь Орлов огласил свои доходы 

АиФ Архангельск 48 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался о доходах.
В 2017 году он заработал 4 миллиона 689 тысяч рублей — это на 1 миллион больше чем в 2016 году.
В долевой собственности у губернатора состоит дом площадью 103,3 квадратных метра (1/3) и участок в восемьсот квадратных метров (1/3). Из транспорта в декларацию внесён «Мерседес Бенц ML» 2010 года выпуска. Супруга губернатора Татьяна Орлова задекларировала доход в размере 1 миллиона 725 тысяч рублей. В собственности супруги — два земельных участка площадью 1 200 и 400 квадратных метров, жилой дом площадью 317,4 квадратных метра и хозяйственная постройка. Также, в долевой собственности у неё — треть от вышеописанных дома и участка губернатора. Из транпорта — «Lexus ES250».
Все объекты недвижимости семьи Орловых находятся на территории Российской Федерации, сообщают в правительстве области.
Напомним, наибольшая сумма дохода губернатора была оглашена в 2015 году — 5,3 миллиона рублей.
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