Губернатор Поморья Игорь Орлов огласил свои доходы

В 2017 году он заработал 4 миллиона 689 тысяч рублей — это на 1 миллион больше чем в 2016 году.

В долевой собственности у губернатора состоит дом площадью 103,3 квадратных метра (1/3) и участок в восемьсот квадратных метров (1/3). Из транспорта в декларацию внесён «Мерседес Бенц ML» 2010 года выпуска. Супруга губернатора Татьяна Орлова задекларировала доход в размере 1 миллиона 725 тысяч рублей. В собственности супруги — два земельных участка площадью 1 200 и 400 квадратных метров, жилой дом площадью 317,4 квадратных метра и хозяйственная постройка. Также, в долевой собственности у неё — треть от вышеописанных дома и участка губернатора. Из транпорта — «Lexus ES250».

Все объекты недвижимости семьи Орловых находятся на территории Российской Федерации , сообщают в правительстве области.

Напомним, наибольшая сумма дохода губернатора была оглашена в 2015 году — 5,3 миллиона рублей.