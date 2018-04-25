Продажи жилья на первичном рынке РФ в I квартале выросли на 11%, превысив показатели 2017 г

Прайм: последние новости

Продажи жилья в новостройках в РФ выросли на 16% в I квартале

Минфин РФ согласовал с ведомствами поправки о страховании жилья граждан от ЧС

РФ посеяла 3,6 млн га яровых, темпы сева почти на 40% ниже прошлогодних - Минсельхоз