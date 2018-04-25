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Заключение о соответствии выдали жилому 17-этажному дому в Домодедово
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Заключение о соответствии выдали жилому 17-этажному дому в Домодедово 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Жилому 17-этажному дому в городском округе Домодедово выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на и.о. начальника Артура Гарибяна.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому д. 111, расположенному в селе Домодедово городского округа Домодедово. Площадь шестисекционного 17-этажного жилого дома составляет 30 тыс. 687 кв. м. К заселению готовы 407 квартир, жилой площадью 19 тыс. 413 кв. м, из них: 215 однокомнатных, 192 двухкомнатных», — приводятся в сообщении А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что застройщиком объекта является ЗАО «Капитал Б». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, выполнено озеленение.
«К проверкам хода строительства жилого дома привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», — отметил А. Гарибян.
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