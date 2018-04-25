Продавцы недвижимости на Лазурном Берегу привлекают скидками до 30%

Как сообщили корреспонденту Prian.ru в компании Savills, больше всего покупатели интересуются новостройками: в сумме с приемлемой стоимостью качество сервиса здесь — на высоте. Наиболее активный рынок Лазурного Берега — Сен-Тропе: здесь инвесторы интересуются либо большими участками, либо объектами, расположенными вблизи наиболее развитых районов города.

Между тем, цены на жилье в Сен-Жан-Кап-Ферра — одни из самых высоких в мире: до €80 000 за «квадрат». Одни из наиболее доступных мест — Вальбонн и Сен-Поль-де-Ванс. Благодаря удаленности от моря цены здесь в среднем — €10 000 — 15 000 за кв.м.

В целом, рынок Лазурного Берега сейчас стабилен. Несмотря на большой объем предложения, спрос высокий благодаря международному статусу Франции и интересу к активам в евровалюте. К тому же, регион обеспечивает образ жизни, о котором мечтают многие: развитая инфраструктура, хороший климат, великолепная природа и множество мероприятий в течение всего года.

Рынок в основном интересен зарубежным покупателям — французы интересуются жильем в нижнем ценовом сегменте. Около половины сделок в интервале €2 — 5 млн совершают граждане Франции. Россияне и жители Восточной Европы становятся более активными, но уже предпочитают более дешевую недвижимость, а также нередко снимают дома и квартиры. Основные покупатели на Лазурном Берегу сейчас — жители Ближнего Востока, британцы, бельгийцы, скандинавы.