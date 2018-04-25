Число электронных запросов на регистрацию недвижимости в Подмосковье выросло почти на 7%

Доля электронных запросов на оказание услуг по регистрации недвижимости в Подмосковье выросла почти на 7% с начала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Росреестра по Московской области.

«По итогам первого квартала 2018 года доля таких запросов превысила отметку в 6,8% от общего количества поступивших в управление заявлений. На начало прошлого года доля электронных обращений составляла чуть более 1%», — говорится в сообщении.

За три месяца количество комплектов документов, поступивших на государственную регистрацию в электронном виде, превысило 30,5 тысяч. За аналогичный период прошлого года электронных обращений было более 6,2 тысячи. Всего в первом квартале 2018 года в управление поступило более 450 тысяч заявлений на регистрацию прав.

Кроме удобства дистанционного взаимодействия и сокращения государственной пошлины на 30% по сравнению с традиционным обращением в бумажном виде, оказание услуг в электронном виде характеризуется меньшим количеством приостановлений и отказов.