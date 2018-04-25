Ещё
Порядка 500 подмосковных специалистов получат субсидии по «Соципотеке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 500 подмосковных специалистов получат субсидии по «Соципотеке» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Почти 500 подмосковных врачей, учителей, ученых и уникальных специалистов получат субсидии по «Социальной ипотеке» в 2018 году, говорится в сообщении регионального Минстройкомплекса.
"С начала года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, его слова приводятся в пресс-релизе.
По словам Тагиева, 17 врачей, получивших субсидии, уже приобрели жилье. Всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» улучшение жилищных условий 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.
В сообщении напоминается, что подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье третий год и направлена на улучшение жилищных условий врачей, учителей, молодых ученых, тренеров и молодых уникальных специалистов. За время действия программы 786 высококвалифицированных специалистов Московской области получили возможность улучшить жилищные условия. Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся 50% процентов так же погасит в виде ежемесячной компенсации. Участники программы оплачивают банку проценты за пользование ипотекой.
РИА Новости: последние новости
Средний чек поездки на такси в Москве с 2016 года снизился на 11% В Саратове загорелся склад на площади 200 квадратных метров Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева128
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ51
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины142
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение