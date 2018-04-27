Город построил больше жилья, чем другие мегаполисы. Что важнее, количество или качество?

Екатеринбург построил больше многоквартирного жилья, чем другие мегаполисы РФ , но в два раза меньше, чем в Краснодаре . Что важнее, количество или качество? И можно ли строить больше и лучше? В 2017 году в стране было построено немногим меньше 80 млн кв. м. жилой недвижимости, пиковый показатель 2015 г. — 85 млн метров. При этом еще 15 лет назад строилось 30-40 млн кв. м., отмечает глава аналитического центра Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков . Лидерами по объемам строительства жилья является северо-западный регион и центральная Россия, также заметный рост в последние годы демонстрируют многие города юга. Высокий спрос на этих территориях во многом подкрепляется миграционным притоком населения, говорит эксперт. В общем объеме ввода жилья в эксплуатацию доля ИЖС в последние годы значительна — более 40%. Но по отдельным городам эти пропорции разительно отличаются.

Общее состояние российского рынка жилья можно отследить по тем процессам, которые происходят в городах-миллиониках. В конце 2017 г. мы провели исследование потенциала развития рынка жилья в крупных российских городах и увидели, что возможности локальных рынков кардинально отличаются. На примере городов с численностью населения более 1 млн человек можно увидеть, что рынки остаются очень контрастными. По итогам 2017 г. больше всего построено в Ростове-на-Дону, Воронеже и Новосибирске . Но впечатляющие результаты Ростова-на-Дону и Воронежа были достигнуты благодаря индивидуальному жилищному строительству. Больше всего многоквартирного жилья построено в Екатеринбурге, Новосибирске и Воронеже. А по итогам последних 10 лет лидируют Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург, — комментирует г-н Хорьков.

И добавляет: долгосрочные возможности рынков во многом связаны со способностью городов сохранять своих жителей и привлекать новых.

Задача строить больше жилья в текущий условиях несет серьезные риски для качественного развития городов и рынка жилья. Кроме этого, рынки российских городов сильно отличаются по базовым условиям. Они требуют глубокого изучения и настройки индивидуальных решений. Разные города — разные ориентиры и разные стратегии развития рынка. Где-то есть потенциал и возможности для существенного роста, где-то — тонкая настройка предложения под новые условия, а в некоторых необходимо сдерживать неконтролируемый рост рынка. Погоня за новыми рекордами в жилищном строительстве ограничивает возможности для поиска оптимальных решений для каждой территории, — резюмирует эксперт.