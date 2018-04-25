В Перми приняли программу развития социнфраструктуры 

В Перми принята программа комплексного развития социальной инфраструктуры на 2018–2022 годы. При разработке программы специалисты учитывали как деморафические тенденции, так и планы по строительству недвижимости, пояснили в мэрии.
Основная цель программы — достижение оптимального уровня обеспеченности населения Перми услугами в области образования, спорта и культурной сферы.
В перечень мероприятий входят строительство, реконструкция и приобретение девяти зданий дошкольных учреждений, семи школ, реконструкция экстрим-парка, строительство бассейнов в Кировском и Мотовилихинском районах, приобретение в муниципальную собственность плавательного бассейна в Дзержинском районе, реконструкция пяти стадионов, приобретение двух ФОКов, строительство спортбазы, реконструкция здания Дворца молодежи.
Все поправки могут быть внесены до 4 сентября. В ближайшее время будет организована совместная рабочая группа из представителей администрации города Перми и председателей комитетов Пермской городской Думы, специалистов управления экспертизы и аналитики и контрольно-счетной палаты.