Глава ФАС рассказал, что поможет снизить цены на бензин в Крыму

"Мы видим по общему представлению экономики, что они не должны быть такими высокими. Цены, особенно после того, как откроется (Крымский — ред.) мост, должны выровняться фактически с московскими", — отметил он.

По словам руководителя ведомства, бензин на некоторых АЗС в Крыму на 2-3 рубля стоит дороже, чем в Москве

"Нам, к счастью, удалось выиграть все суды в отношении компаний (нефтетрейдеров — ред.). Это означает, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время. Если кому-то этого покажется мало, значит, (штрафы будут величены до — ред.) 200, 300 млн рублей, пока не придут (на рынок — ред.) люди, которые будут относиться с уважением и к населению, и к законодательству о конкуренции", — подчеркнул Артемьев.

Он также обратил внимание на то, что в соседних с Крымом регионах цены на топливо также завышены. «Мы подозреваем сговор. А это 178 статья Уголовного кодекса. Можно получить 7 лет (лишения свободы — ред.). Никому не советую этим сейчас заниматься», — предупредил глава ФАС.

Недавно ФАС сообщила, что 10 крымских компаний-нефтетрейдеров обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, топливо перепродавалось между ними несколько раз до того, как поступало на автозаправочные станции. По данному факту было возбуждено дело по части 4 статьи 113 Закона о конкуренции.