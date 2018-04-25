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Глава ФАС рассказал, что поможет снизить цены на бензин в Крыму
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Глава ФАС рассказал, что поможет снизить цены на бензин в Крыму 

РИА Новости Крым 53 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости Крым. В настоящее время цены на нефтепродукты в Крыму завышены. Об этом журналистам в Ялте заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
"Мы видим по общему представлению экономики, что они не должны быть такими высокими. Цены, особенно после того, как откроется (Крымский — ред.) мост, должны выровняться фактически с московскими", — отметил он.
По словам руководителя ведомства, бензин на некоторых АЗС в Крыму на 2-3 рубля стоит дороже, чем в Москве.
"Нам, к счастью, удалось выиграть все суды в отношении компаний (нефтетрейдеров — ред.). Это означает, что более чем 100-миллионный штраф на них наложен и будет взыскан в ближайшее время. Если кому-то этого покажется мало, значит, (штрафы будут величены до — ред.) 200, 300 млн рублей, пока не придут (на рынок — ред.) люди, которые будут относиться с уважением и к населению, и к законодательству о конкуренции", — подчеркнул Артемьев.
Он также обратил внимание на то, что в соседних с Крымом регионах цены на топливо также завышены. «Мы подозреваем сговор. А это 178 статья Уголовного кодекса. Можно получить 7 лет (лишения свободы — ред.). Никому не советую этим сейчас заниматься», — предупредил глава ФАС.
Недавно ФАС сообщила, что 10 крымских компаний-нефтетрейдеров обвиняются в нарушении антимонопольного законодательства. По данным ведомства, топливо перепродавалось между ними несколько раз до того, как поступало на автозаправочные станции. По данному факту было возбуждено дело по части 4 статьи 113 Закона о конкуренции.
Ранее правительство Республики Крым договорилось с крупными нефтетрейдерами региона о снижении розничной цены на топливо. Вице-премьер РК Игорь Михайличенко пообщел, что стоимость бензина, дизельного топлива будет планомерно приближаться к общероссийским показателям.
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