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Более 3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года
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Более 3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Более 3 тыс. документов в электронном виде поступило в Главгосстройнадзор Московской области с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2018 г. через региональный портал госуслуг в Главгосстройнадзор Московской области поступило 3 тыс. 146 документов в электронном виде», — уточняется в сообщении.
По словам и.о. начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Артура Гарибяна, с начала 2018 г. застройщики через портал направили в Главгосстройнадзор 252 извещения о начале строительства (реконструкции) объектов, 196 извещений об окончании строительства, 169 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы.
«В настоящее время, в рамках осуществления функции государственного строительного надзора через «личный кабинет» застройщика на портале госуслуг участники строительства подают 12 документов в Главгосстройнадзор», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что помимо этого подмосковным Главгосстройнадзором запущен электронный сервис, позволяющий застройщикам получать уведомление о проведении проверки, протокол об административном правонарушении, предписание об устранении выявленных нарушений и иные документы, а также направлять в адрес ведомства всю исполнительную документацию при строительстве.
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