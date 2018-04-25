Доход вице-мэра Ликсутова за год увеличился в 32 раза

Заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заработал за 2017 г. 219,6 млн руб. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на сайте мэрии Москвы.

В собственности у Ликсутова автомобили Lexus LX 570, Mercedes-Benz G55AMG, мотоцикл Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S и Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike. Кроме того, чиновник владеет тремя земельными участками общей площадью 4 170 кв. м, а также жилым домом площадью 2 129,5 кв. м и двумя нежилыми помещениями — 234,5 кв. м и 192 кв. м.

Согласно декларации, у него есть двое несовершеннолетних детей. У каждого из них в пользовании указана квартира площадью 106,8 кв. м.

За 2016 г. Ликсутов заработал 6,8 млн рублей. При этом чиновник в 2017 г. задекларировал больше имущества: помимо заявленной в этом году собственности, у него была квартира площадью 178,6 кв. м, два машиноместа, автомобиль Mercedes-Benz CL 550 и еще два мотоцикла — Aprilia Sportcity 250 и Aprilia Scarabeo 125.