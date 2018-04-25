Жителей 6-го микрорайона обязали демонтировать самовольно построенный балкон

По требованию Зеленоградского районного суда собственники одной из квартир в 3-м подъезде корпуса 601 разобрали незаконно сооруженный балкон. О самовольной перепланировке фасада здания на уровне второго этажа в Жилищную инспекцию Зеленограда сообщил жилец этого дома. Проверка подтвердила факт нарушения, после чего управляющей компании дома было дано предписание привести фасад в прежнее состояние.

ГБУ «Жилищник района Савелки», в свою очередь, направил в суд исковое заявление к собственникам квартиры, чтобы обязать их самим выполнить работу по демонтажу пристроенного балкона. Зеленоградский суд признал иск справедливым, после чего к делу подключились судебные приставы для принудительного исполнения решения суда. Узнав о возбуждении исполнительного производства, хозяева квартиры демонтировали балкон собственными силами.