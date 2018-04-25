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Шереметьево ввел в эксплуатацию терминал В и межтерминальный переход
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Шереметьево ввел в эксплуатацию терминал В и межтерминальный переход 

Rambler News Service 11 минут назад
Международный аэропорт Шереметьево ввел в эксплуатацию терминал В площадью более 110,5 тыс. кв. м и межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями протяженностью 1936 метров под действующими ВПП, сообщили в компании «ТПС Недвижимость», которая выступила техническим заказчиком строительства.
«Объекты успешно введены в эксплуатацию и переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи, «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала «Энерго-Строй», являющегося генеральным подрядчиком данных объектов», — говорится в сообщении.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко сообщал в начале 2016 года, что в тендерах на терминал В ($300 млн), межтерминальный тоннель ($330 млн) и вторую очередь грузового терминала ($45 млн) участвуют австрийская Strabag, а также турецкие Limak и Renaissance Construction. 13 марта 2016 года подрядчиком терминала и тоннеля была выбрана компания «Энерго-строй».
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