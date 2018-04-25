У кого зарплата больше? Среди министров и руководителей сплошь миллионеры

Рейтинг самых богатых служащих Коми возглавил руководитель региона Сергей Гапликов . В одной компании с ним оказались министр ЖКХ и заместитель председателя правительства.

Что в собственности?

В минувшем году глава Коми заработал 9 млн 350 тысяч 566 рублей (в 2016 году — 9 млн 122 тысяч рублей). Данные опубликовали на официальном портале региона. Из недвижимости в собственности губернатора только пятая часть квартиры площадью 65 кв. м. Также руководитель Коми владеет внедорожником Mercedes-Benz GLA 250 4Matic.

Пожалуй, самым зажиточным оказался зампредседателя правительства — министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев . Он обозначил в декларации 7 млн 53 тысяч рублей, его жена заработала чуть больше — 7 млн 500 тысяч рублей. Супруга Лазарева владеет внедорожником Mercedes-Benz. В собственности министра легковое авто Volkswagen Polo, два земельных участка площадью 5078 и 1500 кв. м, квартира в Литве площадью 60,31 кв. м (владеет вместе с женой), квартира в России (47,3 кв. м), парковочное место. Министр ЖКХ пользуется двумя квартирами площадью 93,7 и 114,9 кв. м (как и его супруга) и ещё одной — 57,2 кв. м.

Ближайшая соратница главы Коми, зампредседателя правительства — министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Михальченкова за прошлый год заработала 5 млн 538 тысяч рублей. Её муж — 2 млн 894 тысяч. Одна квартира у Михальченковой в собственности (104,4 кв. м), другая (165,7 кв. м) — в пользовании. В собственности семьи две квартиры и два автомобиля: Toyota Highlander и Skoda Fabia.

Какие зарплаты в Госдуме

На фоне своих бывших коллег, которые теперь представляют республику в Госдуме РФ, доходы коми чиновников выглядят скромно. Так, общий доход депутата от республики Ольги Епифановой в прошлом году был 25 млн 418 тысяч рублей. В личной собственности у народной избранницы земельный участок, две квартиры по 145 и 235 кв. м, жилой дом на 308 «квадратов» и нежилое помещение площадью 153 кв. м. Кроме того, справедливоросс Епифанова владеет автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и ГАЗ 27527.

Член комитетa Госдумы Иван Медведев указал в своей декларации сумму дохода в 6 млн 966 тысяч рублей. В собственности депутата Госдумы РФ от Коми участок в 1400 кв. м, небольшой жилой дом и квартира в 129 «квадратов». Передвигается депутат Медведев и его супруга на Mercedes-Benz GL 350 и Mercedes-Benz GLK 300.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Коми Дмитрий Шатохин заработал за год 5 млн 107 тысяч рублей. На парламентария записан автомобиль Toyota RAV4, снегоход «Буран-АД», прицеп. Он владеет квартирой площадью 33,50 кв. м (совместно с супругой и двумя несовершеннолетними детьми). Также в пользовании у него находилась квартира площадью 113 кв. м.

Кто самые богатые?

Однако всех переплюнули депутаты Госсовета Коми. В парламентском корпусе самый состоятельный депутат — Александр Лейфрид (экс-гендиректор «ЛУКОЙЛ-Коми»). Его доход за прошлый год — 162 млн 771 тысяч рублей. Также он владеет двумя квартирами площадью 117 кв. м и 196 кв. м, двумя гаражами. Личный автопарк депутата включает не только автомобили Toyota Lexus и ВАЗ 2103, но и квадроцикл Vento Grand FXATV и мотоцикл «Ява».

Депутат Игорь Завальнев (экс-гендиректор «Центр ГАЗ») заработал в прошлом году свыше 80 млн рублей. Вместе с доходами депутат задекларировал недвижимость: земельный участок площадью 1 га, квартиру в 69,9 «квадратов», гараж и часть профилактория, территория которого составляет 277 кв. м.