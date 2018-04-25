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В Казани полностью сдали дом №1 в ЖК «МЧС»
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В Казани полностью сдали дом №1 в ЖК «МЧС» 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани в жилом комплексе «МЧС» в доме №1 сдали блок Г. В нем 18 этажей и 72 квартиры. Это жилая часть была последней из незаселенных. Теперь все 7 блоков дома полностью готовы.
Дом сдавали поэтапно с декабря 2016 года. Всего в нем 527 квартир. На данный момент там живут около 100 семей. Жильцам осталось решить вопрос с проездом автомобилей во двор дома.
В других домах ЖК «МЧС» ремонт продолжается. Три месяца назад в пятом доме бетонировали секцию для нежилых помещений. Там почти завершили строительно-монтажные работы. С 10 мая дольщики уже смогут осматривать квартиры.
Во втором доме ведутся работы на стройплощадке. Скоро там установят кран, чтобы достроить железобетонный каркас 18-этажного блока. Сдавать дом тоже будут по частям.
В декабре первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин пообещал, что в 2018 году проблемные дома будут достроены.
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