В Казани полностью сдали дом №1 в ЖК «МЧС»

Казани в жилом комплексе «МЧС» в доме №1 сдали блок Г. В нем 18 этажей и 72 квартиры. Это жилая часть была последней из незаселенных. Теперь все 7 блоков дома полностью готовы.

Дом сдавали поэтапно с декабря 2016 года. Всего в нем 527 квартир. На данный момент там живут около 100 семей. Жильцам осталось решить вопрос с проездом автомобилей во двор дома.

В других домах ЖК «МЧС» ремонт продолжается. Три месяца назад в пятом доме бетонировали секцию для нежилых помещений. Там почти завершили строительно-монтажные работы. С 10 мая дольщики уже смогут осматривать квартиры.

Во втором доме ведутся работы на стройплощадке. Скоро там установят кран, чтобы достроить железобетонный каркас 18-этажного блока. Сдавать дом тоже будут по частям.

В декабре первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин пообещал, что в 2018 году проблемные дома будут достроены.

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