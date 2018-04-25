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Татарстан ввел компенсацию платы за капремонт для пожилых
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Татарстан ввел компенсацию платы за капремонт для пожилых 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Поправки в закон об адресной социальной защите, вводящие в республике компенсацию платы за капремонт для одиноких пожилых татарстанцев старше 70 и 80 лет приняты Госсоветом РТ 25 апреля сразу в трех чтениях.
Законопроект, который с 2016 года ждали татарстанцы, внесла министр труда и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова. «На основании федерального и регионального законодательства более 165 тысяч граждан уже получают субсидию-льготу в размере 50% расходов на оплату жилья, в которую включается в том числе и компенсация оплаты взносов за капремонт, — пояснила министр труда и соцзащиты РТ. — Это участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф и инвалиды».
По словам Эльмиры Зариповой, получателями дополниттельной льготы — компенсации станет 45 961 татарстанец. Сумма затрат составит в год 55,5 млн рублей.
Как и в других регионах, компенсацию бдут получать одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений 70 лет (в размере 50%) и 80 лет (в размере 100%). А также собственники жилого помещения 70 лет, проживающие в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (в размере 50%); а также 80 лет (в размере 100%). Компенсация рассчитывается исходя из минимального взноса на капремонт на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
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