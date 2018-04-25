Ещё
Челябинск примет национальный конгресс по недвижимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинск примет национальный конгресс по недвижимости 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 7 по 11 июня в Челябинске пройдет XXII национальный конгресс по недвижимости. Организатором мероприятия выступит Российская гильдия риелторов.
Основная деловая программа конгресса пройдет на площадке гранд-отеля «Видгоф». В мероприятии примут участие более 500 профессионалов рынка недвижимости из 40 регионов России, руководители федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты и практики из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках мероприятия будут организованы конференции, тематические секции и круглые столы. Участники обсудят стоящие перед отраслью вызовы и проблемы, а также новые эффективные технологии работы. Также на площадке конгресса пройдут мастер-классы от ключевых игроков риелторского бизнеса.
В рамках конгресса пройдут съезд Российский гильдии риелторов, торжественный прием национального конкурса «Профессиональное признание 2018» и инаугурация нового президента Российской гильдии риелторов.
Фото: panoramio.com, Vadim Indeikin
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Стали известны города, в которых может пройти реновация Казань и Уфа могут попасть под реновацию В Перми приняли программу развития социнфраструктуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью50
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
В Москве ожидают новый ураган23
Украина цепляется за российский газ93
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах291
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
04:37
Путин похвалил россиян
Политика Общество
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение