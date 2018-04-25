Челябинск примет национальный конгресс по недвижимости

С 7 по 11 июня в Челябинске пройдет XXII национальный конгресс по недвижимости. Организатором мероприятия выступит Российская гильдия риелторов.

Основная деловая программа конгресса пройдет на площадке гранд-отеля «Видгоф». В мероприятии примут участие более 500 профессионалов рынка недвижимости из 40 регионов России , руководители федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты и практики из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках мероприятия будут организованы конференции, тематические секции и круглые столы. Участники обсудят стоящие перед отраслью вызовы и проблемы, а также новые эффективные технологии работы. Также на площадке конгресса пройдут мастер-классы от ключевых игроков риелторского бизнеса.

В рамках конгресса пройдут съезд Российский гильдии риелторов, торжественный прием национального конкурса «Профессиональное признание 2018» и инаугурация нового президента Российской гильдии риелторов.

Фото: panoramio.com, Vadim Indeikin