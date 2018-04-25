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Названы сроки завершения реновации в Новой Москве
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Реновацию жилья в новой Москве завершат в 2025 году 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
Программу реновации жилья в новой Москве планируется завершить в 2025 году, говорится в материалах департамента развития новых территорий.
По данным департамента, в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах включен 251 дом, в которых насчитывается более 8 тысяч квартир.
Как указывается в материалах ведомства, на территории двух округов уже утверждены стартовые площадки для строительства жилья по программе реновации площадью более 19 гектаров.
Всего к 2022 году объем ввода жилья в новой Москве должен достигнуть 38,8 миллиона квадратных метров, указывается в материалах.
Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном "хрущевок", в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.
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