Названы сроки завершения реновации в Новой Москве

Реновацию жилья в новой Москве завершат в 2025 году

Программу реновации жилья в новой Москве планируется завершить в 2025 году, говорится в материалах департамента развития новых территорий.

По данным департамента, в программу реновации в Троицком и Новомосковском округах включен 251 дом, в которых насчитывается более 8 тысяч квартир.

Как указывается в материалах ведомства, на территории двух округов уже утверждены стартовые площадки для строительства жилья по программе реновации площадью более 19 гектаров.

Всего к 2022 году объем ввода жилья в новой Москве должен достигнуть 38,8 миллиона квадратных метров, указывается в материалах.

Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном "хрущевок", в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.