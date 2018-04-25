Власти Омской области выделили 55 млн рублей на предоставление жилья ветеранам ВОВ 

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило 55 млн рублей на улучшение жилищных условий участников Великой Отечественной войны и их вдов, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве строительства. На эти средства жильем обеспечат 43 из 103 ветеранов, ожидающих этой меры соцподдержки.
"Обеспечение ветеранов жильем остается одной из приоритетных задач. С начала реализации данной программы в Омской области жилищные условия улучшили 5227 ветеранов на общую сумму более 5,6 млрд рублей. На данный момент на получение социальной поддержки заявлены 60 вдов участников войны, вставших на учет в 2017-2018 годах, и нам необходимо решить вопрос с обеспечением этих людей жилыми помещениями в ближайшее время", — цитирует пресс-служба врио губернатора Омской области Александра Буркова.
В Минстрое уточнили, что единовременную денежную выплату в размере 1,298 млн рублей получат два участника ВОВ и 41 вдова ветерана, средства вручат до Дня Победы. Специалисты ведомства также помогут ветеранам в выборе жилья и предоставят в удобном виде всю информацию о квартирах в уже сданных в эксплуатацию домах. В прошлом году на обеспечение жильем участников ВОВ направили около 60 млн рублей, свои жилищные условия смогли улучшить 52 ветерана.
Правительство Омской области также выделило 40 млн рублей на единовременные выплаты к 9 мая участникам и инвалидам войны, вдовам погибших и умерших участников войны, труженикам тыла, сиротам войны, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. Соцпомощь получат более 28 тыс. ветеранов.