В Петербурге расселили более 4 тысяч коммуналок

В Петербурге расселили более четырёх тысяч коммуналок в 2017 году

Санкт-Петербурге расселили более четырёх тысяч коммуналок в 2017 году, сообщает Пятый канал. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко во время выступления перед депутатами заксобрания с ежегодным отчётом.

Как отметил глава Петербурга, всех расселённых жителей разместили в специальных наёмных домах, которых для города было построено три.

По словам Полтавченко, также дано поручение профильным комитетам о продолжении увеличения объёмов строительства наёмного жилья в городе.