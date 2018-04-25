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В Петербурге в 2019 году выделят 2 млрд руб. на жилищные сертификаты для многодетных семей
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В Петербурге в 2019 году выделят 2 млрд руб. на жилищные сертификаты для многодетных семей 

ТАСС 6 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют в 2019 году выделить 2 млрд рублей на жилищные сертификаты для многодетных семей, что в четыре раза выше расходов текущего года. Об этом заявил в среду губернатор города Георгий Полтавченко, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания.
"Депутатов ЛДПР и "Единой России" волнуют финансовые параметры вновь введенных жилищных сертификатов для многодетных семей. Считаю размер выплат достаточным для первого года реализации программы. В бюджете следующего года расходы на эти цели предлагаем увеличить в четыре раза — до 2 млрд рублей", — сказал Полтавченко.
Губернатор отметил, что в прошлом году в Петербурге появились еще 4 873 многодетные семьи и теперь их в городе больше 38 тыс.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заместителя председателя жилищного комитета Марину Орлову, в третьем квартале этого года в Петербурге должна заработать новая программа, в рамках которой многодетные петербургские семьи смогут получить денежные выплаты на улучшение жилищных условий. На выплаты в бюджете текущего года запланировали 500 млн рублей, что позволит помочь 170 — 200 многодетным семьям.
По данным жилищного комитета, на учете состоят 4,5 тыс. многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. На данный момент они могут получить жилье социального найма или воспользоваться своим преимущественным правом на получение жилья по программам «Молодежи — доступное жилье», «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге», «Жилье работникам бюджетной сферы», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». С 2011 года жилищные условия смогли улучшить более 6,5 тыс. многодетных семей.
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