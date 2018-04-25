Смольный выделит 2 млрд рублей на покупку социального жилья в 2019 году

В 2019 году из бюджета Петербурга будет выделено 2 миллиарда рублей на жилищные сертификаты для многодетных семей, сообщает ТАСС . Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко , выступая с отчет перед депутатами городского ЗакСа.

По словам градоначальника, сумма, заложенная на обеспечение многодетных семей жильем в следующем году, в 4 раза превышает сумму, запланированную на эти же цели в 2018-м: до конца года на улучшение жилищных условий петербуржцев будет потрачено 500 миллионов рублей. Это позволит помочь 170-200 семьям.

В настоящее время в Северной столице более 38 тысяч многодетных семей. Из них 4,5 тысячи нуждаются в улучшении жилищных условий и ждут своей очереди на квартиру. На данный момент они имеют право получить жилье социального найма или воспользоваться различными льготными программами.