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Смольный выделит 2 млрд рублей на покупку социального жилья в 2019 году
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Смольный выделит 2 млрд рублей на покупку социального жилья в 2019 году 

АиФ Санкт-Петербург 55 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В 2019 году из бюджета Петербурга будет выделено 2 миллиарда рублей на жилищные сертификаты для многодетных семей, сообщает ТАСС. Об этом заявил губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, выступая с отчет перед депутатами городского ЗакСа.
По словам градоначальника, сумма, заложенная на обеспечение многодетных семей жильем в следующем году, в 4 раза превышает сумму, запланированную на эти же цели в 2018-м: до конца года на улучшение жилищных условий петербуржцев будет потрачено 500 миллионов рублей. Это позволит помочь 170-200 семьям.
В настоящее время в Северной столице более 38 тысяч многодетных семей. Из них 4,5 тысячи нуждаются в улучшении жилищных условий и ждут своей очереди на квартиру. На данный момент они имеют право получить жилье социального найма или воспользоваться различными льготными программами.
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