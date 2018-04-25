Проблемный дом на Алтае, который строят пять лет, начнут заселять в сентябре 2018 года

"Многоэтажка комплекса «Демидов парк» могла стать долгостроем из-за проблем у компании-застройщика «Аспект». Губернатор Александр Карлин поручил выделить средства и привлечь стройкомпанию «Селф», которая взяла на себя обязательства завершить строительство. К концу сентября 2018 года начнется заселение жильцов в новый дом", — сообщили в ведомстве.

Нынешний застройщик планирует вдвое увеличить количество работников на стройплощадке в ближайшие дни, чтобы завершить работу в обозначенный срок. Как сообщили в администрации региона, в комплексе «Демидов парк» будет построены школа на 550 мест стоимостью более 227 млн рублей и детский сад на 280 мест. Ожидается, что проектно-сметная документация будет готова к началу 2019 года, также есть план реконструкции автодороги к комплексу — это поможет развить инфраструктуру. Как отметил в среду губернатор Александр Карлин во время рабочего посещения стройплощадки, в регионе выстроена работа с подобными стройками и дольщикам, поэтому проблемных зданий в крае фактически нет, возникающие угрозы решаются в оперативном порядке.

Как сообщалось ранее, по проекту в комплексе «Демидов парк» должны ввести 5 тыс. квартир, спортивные, развлекательные и торговые центры, школу, три детских сада и другие объекты — всего 15 зданий. Не исключается, что в перспективе строительство комплекса будет продолжено — площадка перспективна для развития микрорайона, до центра Барнаула можно добраться всего за 20 минут.

Общая сметная стоимость дома — порядка 800 млн рублей, из 765 квартир в здании выкуплены порядка 500. Возведение «Демидов парка» началось в конце 2013 года и должно было завершиться в марте 2016 года, но достроить дом в срок компания-застройщик «Аспект» не смогла — работы продолжились, но медленно. В июле 2017 года Госинспекция региона сообщала, что первый объект комплекса будет сдан в декабре 2017 года, но сделать этого не удалось. Как отмечали представители застройщика, из-за снижения спроса на квартиры у компании образовался дефицит средств. По поручению губернатора края была составлена дорожная карта завершения строительных работ на объекте и сейчас стройка продолжается.