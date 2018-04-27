Как проверяют качество домов, строящихся по программе реновации

Чтобы этого не случилось, за каждым домом налажен жесткий контроль, сообщил вчера журналистам зампредседателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко. Он рассказал:

— К старту программы реновации мы получили дополнительные ресурсы К примеру, штат созданного в 2012 году Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве был расширен сразу на треть.

— Благодаря этому ведомство взяло на работу дополнительно 47 специалистов, а также закупило более 200 единиц различного измерительного оборудования, — рассказал «РГ» замдиректора Центра Вячеслав Фузеев. — Новая техника, в частности, позволяет досконально проверять качество отделочных работ, износостойкость напольных и лакокрасочных покрытий, качество строительных материалов, звуко— и теплоизоляцию.

В новостройках проверяют даже качество воздуха и воды в квартирах. С этой целью исследуют, не выделяют ли отделочные материалы вредные испарения, не снижается ли качество воды, к примеру, из-за неисправных труб. В этом году Центр экспертиз проведет на объектах реновации более 3,5 тысячи исследований.

Пока строители не устранят недоделки, город работу у них не принимает

Недочеты, которые уже выявляются в новых домах реновации, строители оперативно устраняют. По словам Музыченко, экспертов чаще всего не устраивает именно качество отделочных работ — где-то плохо поклеены обои, где-то неровные полы и стены. Пока строители не устранят эти недоделки, город работу у них не принимает.

Так же требовательно Мосгосстройнадзор относится и к другим новостройкам. А их в Москве с каждым годом все больше. Только в первый квартал этого года выдано 560 разрешений на строительство — общий объем застройки по ним составляет почти 3,8 млн кв. м, из которых без малого 3 млн «квадратов» — жилье. По сравнению с первым кварталом прошлого года рост более чем впечатляющий — тогда было выдано 399 разрешений на 2,04 млн кв. м, то есть сейчас почти вдвое больше.

Эти цифры, по мнению Сергея Музыченко, свидетельствуют не только о стабильности, но и о растущей активности инвесторов на строительном рынке столицы. Ни о каком спаде речи не идет — вопреки прогнозам скептиков, ожидавших снижения активности инвесторов из-за больших объемов строительства по программе реновации, интерес бизнеса к строительству жилья только растет. Увеличивается и количество проведенных в городе проверок. В частности, только за первые три месяца этого года их состоялось более 2,4 тысячи. Все выявленные свыше 10 тысяч нарушений были в итоге исправлены.