«Я был удивлен — нашли инвестора? Оказывается, нет». В городе достроят скандальный офисник

Офисный центр «Карнеол», строительство которого было законсервировано в 2016 г., все-таки будет сдан — в 2019 г. При этом инвестора на проект найти не удалось, как заполнять объект, тоже не ясно. 19-этажный бизнес-центр «Карнеол», построенный на 70% и законсервированный в 2016 г., все же будет достроен. Как сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор Ekbpromo Алексей Коноплев, возведение объекта возобновлено, срок ввода в эксплуатацию обозначен маем 2019 г.

Я был удивлен — нашли инвестора? Оказывается, нет. Ранее этот БЦ пытались продать за 3,2 млрд руб., объект попадал ко мне на оценку, и мой вердикт был неутешительным: красная цена ему более чем в два раза ниже. В итоге мои инвесторы приняли решение не вкладываться в недострой. Похоже, после безуспешных попыток продажи, текущий собственник ФК «Открытие» , к которому актив попал за долги, решил его достроить. Стратегия вынужденно-оправданная, — комментирует эксперт.

И добавляет: кем и как будет заполнен «Карнеол» — следующий большой вопрос. По словам г-на Коноплева, офисный сегмент в высоких классах очень кризисный: анализ доступных финотчетов показывает, что за последние три года реальная выручка по бизнес-центрам упала на 20-25%.

Хотите максимум 4% годовой доходности — милости просим в этот сегмент. Заявленное наличие торговой функции не поможет, — считает Алексей Коноплев

Как ранее писал DK.RU, компания «Карнеол», строившая одноименный офисник на ул. Горького, была признана банкротом в конце марта 2016 г. Иск с соответствующим требованием поступил в суд годом ранее — признать застройщика несостоятельным потребовал банк «Открытие» из-за долга в 95 млн руб. Позже в «Корнеоле» была введена процедура наблюдения, а городские власти потребовали от компании «Карнеол» законсервировать недострой.