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В Новосибирске мошенники продолжают орудовать на строительном рынке
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В Новосибирске мошенники продолжают орудовать на строительном рынке 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить жильём всех обманутых дольщиков в стране и не допустить появления новых. Справляется ли с этой задачей Сибирь?
В Новосибирске фирма с неоднозначной, мягко говоря, репутацией, испорченной ещё в 2007 году, получила три разрешения, собрала 53 млн рублей … и скрылась.
По данным заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, сейчас 703 застройщика в СФО ведут строительство на средства граждан. Количество договоров долевого участия — 126 тысяч. Никто из обладателей этих договоров не гарантирован от опасности превратиться в обманутого дольщика. Так, например, в Красноярском крае в реестр проблемных домов добавились в прошлом году 3 объекта, в Новосибирской области — 4.
Многие сибиряки ждут своих квартир десяток и более лет. В Новосибирске есть печально знаменитый долгострой на Тульской, начатый в нулевые. Несколько фирм брались его достроить. Но — безуспешно. Дольщики Тульской продолжают стоять в пикетах.
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