Подразделения правительства Москвы могут расположиться в будущем 104-этажном небоскребе в «Москва-Сити»

Структуры правительства Москвы могут расположиться в будущем 104-этажном небоскребе в «Москва-Сити», строительство которого может быть начато летом текущего года. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Объект будет строиться с участием городских структур, он направлен в том числе на решение задачи создания административных площадей под подразделений правительства Москвы», — сказал А. Бочкарев.

Ранее президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов сообщил журналистам, что небоскреб высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе.