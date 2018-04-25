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Подразделения правительства Москвы могут расположиться в будущем 104-этажном небоскребе в «Москва-Сити»
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Подразделения правительства Москвы могут расположиться в будущем 104-этажном небоскребе в «Москва-Сити» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Структуры правительства Москвы могут расположиться в будущем 104-этажном небоскребе в «Москва-Сити», строительство которого может быть начато летом текущего года. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
«Объект будет строиться с участием городских структур, он направлен в том числе на решение задачи создания административных площадей под подразделений правительства Москвы», — сказал А. Бочкарев.
Ранее президент ПАО «Сити» Алексей Гаврилов сообщил журналистам, что небоскреб высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити» будет самым высоким жилым зданием в Европе.
Ранее АО «Мосинжпроект» объявило конкурс на проектирование нового многофункционального высотного жилого комплекса высотой в 104 этажа на территории «Москва-Сити». В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство небоскреба высотой в 104 этажа в «Москва-Сити» намерены начать летом 2018 г., в нем может быть расположен основной офис «Мосинжпроекта». Строительство объекта, по предварительным данным, займет четыре года.
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