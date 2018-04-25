Более 40 участников подмосковной программы «Социальная ипотека» получили льготные субсидии с начала года

С начала 2018 г. льготные субсидии получили 42 участника программы «Социальная ипотека», сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Уже третий год в Московской области успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» в рамках государственной областной программы «Жилище», стартовавшая по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. За это время уже 786 высококвалифицированных специалистов Московской области получили возможность улучшить жилищные условия. Всего в 2018 г. профильными министерствами в областной Минстрой для предварительной проверки были направлены заявления и документы 467 специалистов. Это 127 врачей, 124 учителя, в их числе и воспитатели, 208 молодых ученых и уникальных специалистов и восемь тренеров. Из общего числа обработанных заявок с начала текущего года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева

Министр отметил, что общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 млн руб. Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилье. Оставшиеся пятьдесят процентов так же погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участникам программы остается лишь оплачивать банку проценты за пользование ипотекой.

«Всего в планах на 2018 г. в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» улучшить жилищные условия смогут 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов», — заключил Р. Тагиев.