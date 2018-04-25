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В Удмуртии на четверть сократились темпы ввода нового жилья
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В Удмуртии на четверть сократились темпы ввода нового жилья 

ИА «Сусанин» 48 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на четверть сократились темпы ввода нового жилья. При этом республика заняла второе место в ПФО по этому показателю, сообщает Удмуртстат.
«В Удмуртии за первый квартал 2018 года введено жилья на 61,8 тыс. кв. метров меньше, чем за тот же период прошлого года. За первый квартал 2018 года в Удмуртской Республике построено 3155 квартир общей площадью 186,4 тыс. кв. м, что на четверть меньше жилья, введённого в первом квартале прошлого года», — говорится в сообщении.
В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия уступила первую строчку Татарстану. Наименьший показатель в ПФО у Чувашии.
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