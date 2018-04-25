«Разве так можно относиться к государственным деньгам?»: Кудряшов — о наследии Меркушкина

Двойная оплата работы подрядчика, покупка земли по завышенной стоимости — какие еще нарушения в работе Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) нашли управленцы врио губернатора региона Дмитрия Азарова ? Что делать с застарелыми проблемами, которые достались им в наследство? И какие чиновники из команды экс-главы региона Николая Меркушкина останутся работать в белом доме? Об этом и многом другом 63.ru рассказал врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов . Мы публиковали видеозапись интервью полностью. А сейчас представляем вашему вниманию его самые яркие моменты.

Виктор Владиславович Кудряшов родился 2 ноября 1971 года в Салехарде . Кандидат экономических наук. В правительстве Самарской области трудится с ноября прошлого года. Курирует финансово-экономический блок. До этого работал в команде Дмитрия Азарова в мэрии Самары

— Более двух недель прошло с момента оглашения послания губернатора депутатам губдумы и жителям области. Судя по словам Дмитрия Азарова, власть должна работать с учетом интересов людей. Сейчас приходит время исполнения поручений. Вы как заместитель председателя правительства какие выделяете первоочередные задачи?

— Я не стал бы разделять задачи на первоочередные и менее важные, они приоритетны все. Послание затрагивает очень многие аспекты нашей жизни, содержит характеристику проблем и обозначает задачи, которые должны решать и власть, и бизнес, и всё городское сообщество в целом. Причем решать не последовательно, а одновременно. И именно это даст результат, возможность прорыва сразу по многим направлениям.

Самарская область не должна довольствоваться ролью середнячка, которую нам когда-то навязывали, в том числе сравнивая с другими, более мелкими регионами, а должна возвращать те позиции, которые, собственно говоря, всегда и занимала. То есть становиться лидером регионального развития, регионом-инноватором, примером для других субъектов. И я думаю, что нам это по плечу. Конечно, это колоссальная, сложная работа. У нас не очень благоприятные стартовые условия.

— С чем это связано?

— К сожалению, не только с экономическими кризисами, но зачастую с экономически необоснованными, ошибочными решениями, а иногда и с конкретными коррупционными злоупотреблениями со стороны должностных лиц. Мы провели анализ деятельности министерств, обсудили их результаты работы, наметили планы. Провели или проводим комплексные проверки по ряду структур, например, СОФЖИ, корпорации развития, фонда капремонта. Я сейчас не буду подробно рассказывать про результаты проверок, потому что часть материалов мы передали в правоохранительные органы

— Можете сказать, о каких конкретно организациях идет речь?

— Не буду упоминать все. Расскажу только о том, что вышло в публичную плоскость.

В первую очередь, это СОФЖИ — Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Там очень много эпизодов, о многих я не буду говорить, потому что сейчас это находится в поле зрения правоохранительных органов.

В СОФЖИ по нашим заявлениям проводили выемки документов, мы помогаем в этом. Финансовое состояние фонда крайне тяжелое. Операционный убыток, например, только за последние несколько лет составил 1,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день кредиторская задолженность превышает 800 миллионов рублей. А активов, чтобы рассчитаться с кредиторами, там совсем не много. Но мы фонд не бросим, будем заниматься его финансовым оздоровлением, есть понимание, как это сделать. При этом очень важно привлечь к ответственности должностных лиц, которые допустили такую ситуацию, чьи действия нанесли фонду значительный ущерб.

— Например?

— Покупка части территории завода клапанов в Самарском районе областного центра. Участок площадью 2,6 га в 2015 году фонд приобрел за 200 миллионов рублей, без всякой рыночной оценки, за счет средств банковского кредита. А буквально через несколько дней после совершения этой сделки рыночная оценка была сделана.

Она показала, что реальная стоимость участка составляет только 89 миллионов рублей. При этом деньги, которые уже были заплачены продавцу, никто не попросил назад, никто не оспорил стоимость этой сделки. Сейчас бывшие руководители СОФЖИ, а точнее люди, которые за ними стоят, заявляют в публичной плоскости, что 200 миллионов за участок — это совсем дешево, это копейки. Не помню, что они называли: 700 тысяч за сотку или что-то около того. Послушайте, но когда вы покупаете дачный участок и понимаете, что под ним лежит огромный фекальный коллектор диаметром 1200 мм, у которого есть охранная зона, в пределах которой вы не построите дом, то вы ведь не купите его за полную стоимость? А если на этом участке есть еще и строения — ветхие, разрушенные, требующие значительных затрат на демонтаж?

А на участке завода клапанов всё было именно так. Если переводить всё это на язык закона, то любое решение о покупке имущества государственной организацией принимается на основе оценки рыночной стоимости, которая заказывается у оценщиков, имеющих соответствующие лицензии.

Так о чём можно говорить, о какой дешевизне, если рыночная оценка показала, что с учетом охранных зон, красных линий участок стоит в 2,5 раза дешевле? Любой чиновник, тем более чиновник государственной организации, если он даже допустил ошибку, а право на ошибку имеют все, он должен предъявить претензии к продавцу и добровольно или в судебном порядке взыскать переплаченные деньги назад. Потому что в случае, если он этого не сделает, это уже не ошибка, а преступление. И за это нужно отвечать.

Прибрежная зона в Тольятти также попала в орбиту скандала с СОФЖИ

Могу привести другой пример. В Тольятти в Автозаводском районе есть замечательная территория набережной. Она свободна от застройки, там большой участок земли. Сегодня эта земля на самом деле золотая, там можно развивать жилищное строительство. В 2015 году СОФЖИ вместе с двумя сторонними фирмами учредили общество с ограниченной ответственностью «Прибрежный парк» с уставным капиталом 200 тысяч рублей. Доля СОФЖИ составила 50%. Позднее было принято решение об увеличении уставного капитала с условием сохранения доли участников, и СОФЖИ вложил в него 62 га земли на набережной, которые ему принадлежали на праве собственности, рыночная стоимость данных участков была оценена в 219 миллионов рублей. А два других участника приняли на себя обязательство перечислить со своей стороны в уставный капитал такую же сумму, что сохраняло их долю в 50%.

Вы думаете, деньги были на самом деле потрачены? Увы, нет. Компании просто взяли в аренду у мэрии Тольятти другие участки земли и продали право аренды этому обществу, ООО «Прибрежный парк». Подчеркиваю, право аренды, а не участки, находящиеся в собственности. Причем стоимость права аренды была определена без проведения рыночной оценки, а по соглашению сторон в объеме тех же 219 миллионов рублей. И вроде бы всё ничего, но годом раньше эти две фирмы приобрели это право аренды в 247 раз дешевле, чем договорились с СОФЖИ. Сразу же был сделан взаимозачет, и формально по документам всё было проведено как денежный взнос.

Но в июле прошлого года, собственно для чего эта схема и задумывалась, эти два участника заявили, что они хотят выйти из общества. А когда одна из сторон выходит из общества, она должна получить часть имущества, которая находится в уставном капитале, в натуре. Так вот, эти организации попросили, чтобы им отдали 52 га земли. Уже не право аренды, а конкретные участки земли, золотой земли в районе набережной Тольятти. А СОФЖИ оставили 10 га, которые нам нужны для проектирования набережной. Разве это не афера? Сейчас этим вопросом также занимаются правоохранительные органы.

Еще один эпизод. В январе 2015 года СОФЖИ заключил договор с подрядчиком по сносу объектов на территории бывшей военной части в границах Панова — Подшипниковой — Мичурина в Самаре.

Заплатил ему деньги, которые взял из областного бюджета. Подрядчик снес 38 объектов капстроительства, были подписаны акты выполненных работ. Аэрофотосъемка того периода, которая безусловно будет являться доказательством в суде, показывает, что работы действительно были выполнены, и площадка свободна от объектов строительства. Все они были также сняты с кадастрового учета. Но через 7 месяцев СОФЖИ заключил еще два договора — сначала на проектирование сноса этих же объектов, а потом на сам снос. Еще раз были выделены средства из областного бюджета, подрядчику заплатили еще 62 миллиона рублей. То есть снесли второй раз, только уже на бумаге. Уверен, что этому тоже будет дана справедливая оценка.

Если говорить о переселении граждан из ветхого жилья, которое осуществлял СОФЖИ, то как вы думаете, когда вы будете продавать свою квартиру, вы сможете ее продать за 400 тысяч за кв. м? Я думаю, очень сложно. А у СОФЖИ стоимость выкупа доходила до 421 тысячи за кв. м. За одну квартиру на улице Никитинской, например, площадью 33 кв. м давали пять квартир, которые стоят в совокупности более 12 миллионов рублей. А за помещение площадью 39,8 кв. м было предоставлено три трехкомнатных квартиры общей площадью 263 кв. м. Разве так можно относиться к государственным деньгам? Помимо субсидий из областного бюджета на эти цели брались и банковские кредиты. И сегодня СОФЖИ должен банкам более 400 миллионов рублей.

— А люди, получается, соглашались на эти цены? На 400 тысяч рублей?

— А вы бы не согласились?

— Так это за метр!

— Средняя стоимость расселяемого жилья при сделках СОФЖИ составила 109 тысяч за квадратный метр. Поверьте, эти люди не живут сейчас в «Ладье» (ЖК «Ладья» расположен на четвертой очереди набережной — Прим. 63.ru), у нас сейчас там, пожалуй, самое дорогое жилье. Эти люди живут в Южном городе, Крутых ключах, других районах. И под это был выпущен так называемый народный облигационный займ! Не было ни проекта, ни понимания его экономики. Не случайно уже через месяц после выпуска займа банки-покупатели потребовали его досрочного погашения, опасаясь прямых убытков. А населению никто ничего не объяснил. Мы вернули людям все их деньги, чтобы они не пострадали от этой непродуманной схемы.

— Задач много. А кто их будет воплощать в жизнь? Будут какие-то кадровые изменения?

— Это вопрос, конечно, не ко мне, а к губернатору, безусловно. Я могу только свое мнение высказать. Сегодня мы все работаем одной командой. Не всё получается, не всё еще гладко, еще нужно время для того чтобы как-то сработаться, наверное. Но в правительстве очень много грамотных людей, настоящих профессионалов. Сегодня многие привыкают к требованиям губернатора, они у него запредельные, и в первую очередь к самому себе. Так же, как и к своим подчиненным. Обычный рабочий день министра — это 12–14 часов в сутки. Я вот, например, вчера в 12 ночи приехал домой, выходные бывают редко, и это нормально, ведь, чтобы справится со всеми задачами на этом этапе, иначе нельзя. Те, кто не смогут работать в таком режиме, и работать при этом эффективно, не смогут остаться в команде. В послании было уделено большое внимание вопросам ответственности министерств, их открытости и эффективности. Эти принципы остаются определяющими.

— Я так понимаю, грядет административная реформа?

— Да, у нас создана рабочая группа по проведению административной реформы, которую поручено возглавить мне. К этой работе мы привлекли не только государственных служащих, но и ученых, экспертов. Цель реформы — не разрушение работающих механизмов, а их изменение, настройка для решения новых задач, для внедрения новых методов проектного управления, обеспечения более активного внедрения цифровых технологий в деятельность по исполнению государственных функций. Действующая структура органов исполнительной власти в целом соответствует структуре федерального правительства, что позволяет выстроить связи по вертикали, но небольшие изменения, на мой взгляд, необходимы и здесь.

Возможно, сократится число заместителей председателя правительства Самарской области. И первые изменения уже есть. Вы знаете, что зампред правительства Сергей Андреев перешел на другую работу: он на этой неделе возглавил особую экономическую зону «Тольятти», мы будем также работать совместно, но уже в другом качестве.

Будут пересмотрены функции некоторых министерств, проведена оптимизация так называемых институтов развития: организаций, ответственных за привлечение инвесторов и внедрение инноваций. Их эффективность может быть существенно выше. Также мы рассматриваем возможность передачи на аутсорсинг ряда функций, не связанных с государственным управлением. После подробного обсуждения и представления наших предложений главе региона будут приняты соответствующие решения, о которых вы, конечно же, узнаете.