Аксенов попросит Козака повлиять на стоимость авиаперелетов в Крым 

ЯЛТА, 25 апр — РИА Новости Крым. Глава РК Сергей Аксенов направит вице-премьер-министру России Дмитрию Козаку обращение с просьбой урегулировать стоимость авиаперелетов в Крым. Об этом он заявил журналистам в Ялте.
Аксенов отметил, что уже обсудил варианты решения проблемы завышенных цен на авиаперелеты в Крым с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.
"Я подготовлю обращение к Дмитрию Николаевичу Козаку о стоимости авиаперелетов. К сожалению, мы сейчас смотрим на сайтах ведущих авиакомпаний стоимость билетов на летний сезон в Республику Крым — в Сочи (рейс Москва — Сочи — ред.), по времени два часа двадцать пять минут, — восемь тысяч рублей. Москва — Симферополь (на этот же период) — 30 тысяч рублей. Это ни в одни ворота не лезет и так продолжаться ситуация не будет", — возмутился он.
Глава Республики заверил, что приложит все усилия для решения этой проблемы.
"Я приложу все усилия, поговорю с руководителями авиакомпаний, Министерством транспорта Российской Федерации, Дмитрием Николаевичем Козаком. С Игорем Юрьевичем (главой ФАС России Игорем Артемьевым — ред.) объединим усилия. Должна быть справедливая ценовая ситуация. Два часа двадцать минут, одинаковое время перелета — не может быть разница в разы", — заключил Аксенов.