Аксенов попросит Козака повлиять на стоимость авиаперелетов в Крым

Игорем Артемьевым. Аксенов отметил, что уже обсудил варианты решения проблемы завышенных цен на авиаперелеты в Крым с главой Федеральной антимонопольной службы

"Я подготовлю обращение к Дмитрию Николаевичу Козаку о стоимости авиаперелетов. К сожалению, мы сейчас смотрим на сайтах ведущих авиакомпаний стоимость билетов на летний сезон в Республику Крым — в Сочи (рейс Москва — Сочи — ред.), по времени два часа двадцать пять минут, — восемь тысяч рублей. Москва — Симферополь (на этот же период) — 30 тысяч рублей. Это ни в одни ворота не лезет и так продолжаться ситуация не будет", — возмутился он.

Глава Республики заверил, что приложит все усилия для решения этой проблемы.