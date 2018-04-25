Льготные субсидии с начала 2018 года получили 42 участника программы «Социальная ипотека»

Третий год в Московской области успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» в рамках государственной областной программы «Жилище», стартовавшая по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. За это время уже 786 высококвалифицированных специалистов Подмосковья получили возможность улучшить жилищные условия.

Всего в 2018 году профильными министерствами в областной Минстрой для предварительной проверки были направлены заявления и документы 467 специалистов. Это 127 врачей, 124 учителя, в их числе и воспитатели, 208 молодых ученых и уникальных специалистов и восемь тренеров.

Из общего числа обработанных заявок с начала текущего года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей. При этом 17 врачей уже приобрели жилье с помощью господдержки

Глава Минстройкомплекса Подмосковья отметил, что до конца апреля планируется вручить свидетельства еще 17-ти врачам.

Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как 50-процентный

первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся 50% также погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участникам программы остается лишь добросовестно выплачивать банку проценты за пользование ипотекой.

Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев подчеркнул, что всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» — улучшение жилищных условий 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.