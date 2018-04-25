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Льготные субсидии с начала 2018 года получили 42 участника программы «Социальная ипотека»
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Льготные субсидии с начала 2018 года получили 42 участника программы «Социальная ипотека» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Третий год в Московской области успешно реализуется подпрограмма «Социальная ипотека» в рамках государственной областной программы «Жилище», стартовавшая по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов Подмосковья. За это время уже 786 высококвалифицированных специалистов Подмосковья получили возможность улучшить жилищные условия.
Всего в 2018 году профильными министерствами в областной Минстрой для предварительной проверки были направлены заявления и документы 467 специалистов. Это 127 врачей, 124 учителя, в их числе и воспитатели, 208 молодых ученых и уникальных специалистов и восемь тренеров.
Из общего числа обработанных заявок с начала текущего года 42 специалистам вручены свидетельства на льготные субсидии, в числе которых 39 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 95 миллионов рублей. При этом 17 врачей уже приобрели жилье с помощью господдержки
Руслан Тагиев, министр строительного комплекса Московской области.
Глава Минстройкомплекса Подмосковья отметил, что до конца апреля планируется вручить свидетельства еще  17-ти  врачам.
Льготные субсидии, предоставленные специалистам, будут использованы как  50-процентный
первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся 50% также погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участникам программы остается лишь добросовестно выплачивать банку проценты за пользование ипотекой.
Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев подчеркнул, что всего в планах на 2018 год в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» — улучшение жилищных условий 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов.
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