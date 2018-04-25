Терминал B и межтерминальный переход введены в эксплуатацию в аэропорту Шереметьево

«АО «ТПС Недвижимость», выполняющая функции технического заказчика при строительстве объектов в аэропорту Шереметьево, объявляет об успешном вводе в эксплуатацию терминала В общей площадью 110 тыс. 525 кв. м и межтерминального перехода с пассажирским и багажным тоннелями длинной 1 тыс. 936 м каждый под действующими взлетно-посадочными полосами», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что объекты переданы заказчику в плановые сроки. В этой связи, АО «ТПС Недвижимость» закрыло сделку по выходу из уставного капитала ООО «Энерго-Строй», являющегося генеральным подрядчиком данных объектов.

«В начале 2016 г. ООО «Энерго-Строй» было выбрано генеральным подрядчиком строительства терминала B и межтерминального перехода АО «Международный аэропорт Шереметьево». С целью осуществления контроля за целевым расходованием средств генподрядчиком АО «ТПС Недвижимость» по сделке «репо» были приобретены 50% долей «Энерго-Строя» на период строительства указанных объектов, с обязательством обратной продажи по цене покупки», — пояснили в пресс-службе.