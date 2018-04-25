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Самый дорогой дом в США уценили на $62 млн
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Самый дорогой дом в США уценили на $62 млн 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Дом, который прозвали «Миллиардером», расположен в Бель-Эйр. Он был выставлен на продажу в 2017 году за астрономическую сумму в $250 млн Однако до сих пор так и не нашел своего покупателя. Поэтому владельцу пришлось сделать внушительную скидку, пишет Perth Now.
Объект построил девелопер Брюс Маковски, работающий в компании BAM Luxury Group. Он хотел создать дом, который бы притягивал миллиардеров, создав атмосферу роскошного стиля жизни. По задумке девелопера, объект предназначен для тех, кому никогда не пришлось бы покидать жилье для удовлетворения своих самых смелых желаний и потребностей.
Здание включает в себя 12 спален, 21 ванную комнату и имеет общую площадь 3530 кв.м. В стоимость жилья входят вертолет, коллекция редких автомобилей и предметов искусства, а также двухгодичная работа штата персонала из семи человек, включая личного шофера.
Теперь звание самого дорогого дома в США перешло к объекту под названием The Manor — резиденции со 123 комнатами, построенной телевизионным продюсером Аароном Спеллингом. В 2011 году особняк выкупила наследница империи «Формула-1» Петра Экклстоун за $85 млн, и сейчас он снова появился на рынке по цене $200 млн
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